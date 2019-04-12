Форвард Тоттенхэма Кейн выбыл на три месяца из-за травмы
12:05, 12 апреля 2019Футбол
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Нападающий получил повреждение в матче с «Манчестер Сити».
Лидер "Тоттенхэма" Харри Кейн выбыл на три месяца из-за травмы / REUTERS
Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн выбыл на три месяца из-за травмы, сообщает The Telegraph.
По данным источника, у лидера «Шпор» травма боковой связки левого голеностопа, которую он получил во время четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).
Ожидается, что Кейн больше не сыграет в нынешнем сезоне, а также не поможет сборной Англии в финальном турнире Лиги наций.
Напомним, суперкомпьютер на основе данных выступления команд в турнире предсказал победителя Лиги чемпионов.
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