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Форвард Тоттенхэма Кейн выбыл на три месяца из-за травмы

12:05, 12 апреля 2019
Футбол
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Лидер "Тоттенхэма" Харри Кейн выбыл на три месяца из-за травмы / REUTERS

По данным источника, у лидера «Шпор» травма боковой связки левого голеностопа, которую он получил во время четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

Ожидается, что Кейн больше не сыграет в нынешнем сезоне, а также не поможет сборной Англии в финальном турнире Лиги наций.

Напомним, суперкомпьютер на основе данных выступления команд в турнире  предсказал победителя Лиги чемпионов.

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Теги: #Тоттенхэм#Харри Кейн