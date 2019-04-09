Динамо понесло серьезные кадровые потери перед очередным матчем УПЛ

Четыре игрока пропустят игру из-за дисквалификации.

Киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на четырех игроков в матче 24-го тура Премьер-лиги с "Мариуполем".

Это защитники Тамаш Кадар и Томаш Кендзера и полузащитники Виталий Буяльский и Николай Шапаренко. Все – из-за дисквалификации. Об этом пишет ТСН.

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Кадар получил красную карточку в матче с "Зарей" (3:2). В этой же игре по желтой карточке заработали в той Кендзера, Буяльский и Шапаренко - для них они стали четвертыми в сезоне.

Матч "Мариуполь" - "Динамо" состоится в субботу, 13 апреля в 14.00.

После 23-х туров "Динамо" идет на втором месте, отставая от "Шахтера" на 7 очков (53 против 60). "Мариуполь" – четвертый и имеет 33 очка.

Напомним, "Динамо" вылетело из Кубка Украины, проиграв в 1/4 финала "Шахтеру" в серии послематчевых пенальти.