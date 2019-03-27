Шахтер усилиями бразильцев разгромил Олимпик в товарищеском матче

Встреча завершилась победой горняков - 4:0.

"Шахтер" и "Олимпик" провели товарищеский матч, воспользовавшись паузой на матчи национальных сборных. Встреча завершилась разгромной победой чемпиона Украины - 4:0, сообщает официальный сайт "Шахтера".

Победу "оранжево-черным" принесли бразильские легионеры команды Паулу Фонсеки. Голы забивали Фернандо, Веллингтон Нем, а также зимние новички горняков Тете и Маркос Антонио.

Ближайшие официальные матчи команды проведут на следующей неделе: "Шахтер" в среду, 3 апреля, отправится к "Александрии", а "Олимпик" в субботу, 6 апреля, в Киеве примет "Десну".

Товарищеский матч

Шахтер - Олимпик 4:0

Голы: Фернандо (44), Веллингтон Нем (55), Тете (68), Маркос Антонио (89)