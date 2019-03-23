«Днепр-1» переиграл «Металлист-1925» в ключевом матче Первой лиги

На матче в Харькове присутствовали 22 тысячи зрителей, а харьковчане играли в меньшинстве с середины 1-го тайма

В рамках 19-го тура Первой лиги харьковский «Металлист-1925» принимал днепровский «Днепр-1».

Противостояние считалось центральным не только в туре, но и во всем чемпионате, ведь оно, фактически, решало судьбу чемпионства, сообщает XSport.

Харьковчане вышли вперед на 10-й минуте встречи усилиями защитника Александра Жданова. Ответ лидером Первой лиги не заставил себя долго ждать. Полузащитник Станислав Кулишреализовал назначенный в ворота харьковчан пенальти, а через минуту «Металлист-1925» получил еще один роковой удар: команда осталась в меньшинстве.

«Днепр-1» развил свой успех во второй половине встречи, Орест Кузик вывел гостей вперед.

В конце второго тайма диктор по стадиону сообщил, что на матче присутствует более 22 тысяч зрителей. Впечатляющая посещаемость для Первой лиги.

«Днепр-1» таки сумели довести матч до победы и оторвался от главного конкурента уже на 8 очков в турнирной таблице чемпионата.

Первая лига, 19-й тур

«Металлист-1925» – «Днепр-1» 1:2

Голы: Жданов, 10 – Кулиш, 28 (пен), Кузик, 49