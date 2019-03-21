УЕФА назвал команду послов Евро-2020

В ней представлены 34 легендарных футболиста.

УЕФА назвал команду экс-футболистов, которые назначены послами Евро-2020.

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

34 легендарных футболиста из 12 стран будут заниматься продвижением финальной стадии турнира.

В этот список вошли все те, кто оставил свой след на чемпионатах Европы, а именно: Андрей Аршавин, Ангелос Харистеас, Деку, Алессандро Дель Пьеро, Марсель Десайи, Юрий Джоркаефф, Рууд Гуллит, Тьерри Анри, Кристиан Карамбе, Юрген Клинсманн, Патрик Клюйверт, Хенрик Ларссон, Бриан Лаудруп, Луиш Фигу, Манише, Лотар Маттеус, Стив Макманаман, Гаиска Мендьета, Антониос Никополидис, Майкл Оуэн, Нуну Гомеш, Робер Пирес, Карел Поборски, Карлес Пуйоль, Рикарду Карвалью, Петер Шмейхель, Кларенс Зеедорф, Алан Ширер, Владимир Шмицер, Давид Трезеге, Витор Байя, Хаби Алонсо, Хави Эрнандес, Джанлука Дзамбротта.

Квалификация на Евро-2020 стартует уже сегодня, 21 марта.

Сборная Украины начнет свой путь в отборе на чемпионат Европы завтра, 22 марта, матчем против Португалии. Затем команду Андрея Шевченко ждет игра с Люксембургом 25 марта.

Финальная стадия Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля сразу в 20 городах Европы, а решающий матч состоится в Лондоне.