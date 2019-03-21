Сегодня стартует отборочный турнир Евро-2020 по футболу
Сегодня стартует отборочный турнир Евро-2020 по футболу. Напомним, начиная с нынешнего розыгрыша УЕФА изменил сроки проведения квалификации, которая теперь длится на протяжении одного года, а не полутора лет, как раньше. Однако основные принципы остались прежними. 55 европейских сборных поделены на 10 групп - 5 групп по пять команд и еще 5 групп по шесть коллективов. Напрямую в финальную часть Евро выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Еще четыре путевки найдут своих обладателей весной следующего года, в стыковых матчах по итогам Лиги наций.
Сегодня, 21 марта, пройдут 10 матчей в четырех группах. Центральный поединок дня – в Брюсселе, где сойдутся фавориты группы I Бельгия и Россия.
Матчи 21 марта в отборе на Евро-2020
17:00 Казахстан – Шотландия
Букмекеры: 4.10 – 3.30 – 2.05
19:00 Кипр – Сан-Марино
Букмекеры: 1.05 – 13.5 – 40.0
21:45 Австрия – Польша
Букмекеры: 2.40 – 3.30 – 3.20
21:45 Бельгия – Россия
Букмекеры: 1.35 – 5.40 – 9.60
21:45 Израиль – Словения
Букмекеры: 2.30 – 3.15 – 3.45
21:45 Македония – Латвия
Букмекеры: 1.40 – 4.30 – 10.0
21:45 Голландия – Беларусь
Букмекеры: 1.13 – 9.10 – 26.0
21:45 Северная Ирландия – Эстония
Букмекеры: 1.47 – 4.00 – 9.90
21:45 Словакия – Венгрия
Букмекеры: 1.75 – 3.70 – 5.20
21:45 Хорватия – Азербайджан
Букмекеры: 1.10 – 10.0 – 45.0
Напомним, что сборная Украины стартует в квалификации ЧЕ-2020 в пятницу, 22 марта, матчем с действующим чемпионом Европы - сборной Португалии на выезде.