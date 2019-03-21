Сборная Украины начнет свой путь в отборе завтра матчем со сборной Португалии.

Сегодня стартует отборочный турнир Евро-2020 по футболу. Напомним, начиная с нынешнего розыгрыша УЕФА изменил сроки проведения квалификации, которая теперь длится на протяжении одного года, а не полутора лет, как раньше. Однако основные принципы остались прежними. 55 европейских сборных поделены на 10 групп - 5 групп по пять команд и еще 5 групп по шесть коллективов. Напрямую в финальную часть Евро выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Еще четыре путевки найдут своих обладателей весной следующего года, в стыковых матчах по итогам Лиги наций.

Сегодня, 21 марта, пройдут 10 матчей в четырех группах. Центральный поединок дня – в Брюсселе, где сойдутся фавориты группы I Бельгия и Россия.

Матчи 21 марта в отборе на Евро-2020

17:00 Казахстан – Шотландия

Букмекеры: 4.10 – 3.30 – 2.05

19:00 Кипр – Сан-Марино

Букмекеры: 1.05 – 13.5 – 40.0

21:45 Австрия – Польша

Букмекеры: 2.40 – 3.30 – 3.20

21:45 Бельгия – Россия

Букмекеры: 1.35 – 5.40 – 9.60

21:45 Израиль – Словения

Букмекеры: 2.30 – 3.15 – 3.45

21:45 Македония – Латвия

Букмекеры: 1.40 – 4.30 – 10.0

21:45 Голландия – Беларусь

Букмекеры: 1.13 – 9.10 – 26.0

21:45 Северная Ирландия – Эстония

Букмекеры: 1.47 – 4.00 – 9.90

21:45 Словакия – Венгрия

Букмекеры: 1.75 – 3.70 – 5.20

21:45 Хорватия – Азербайджан

Букмекеры: 1.10 – 10.0 – 45.0

Напомним, что сборная Украины стартует в квалификации ЧЕ-2020 в пятницу, 22 марта, матчем с действующим чемпионом Европы - сборной Португалии на выезде.