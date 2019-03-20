Срна вместе с Шахтером предлагает экипировать 33 детские команды

Детские любительские футбольные команды, школьные и дворовые, могут принять участие в конкурсе от экс-капитана «Шахтера».

Cтартовал совместный проект Дарио Срны и фонда Shakhtar Social, который получил название Darijo 33.

Детские любительские футбольные команды, школьные и дворовые, могут принять участие в конкурсе от экс-капитана «Шахтера», собщает официальный сайт горняков.

– Привет, это Дарио Срна! Я играю в футбол с детства. 15 лет выступал за «Шахтер», завоевал Кубок УЕФА, становился чемпионом Украины и обладателем многих других трофеев. Я знаю, как это важно – иметь хорошие условия для игры. Удобная футбольная форма, профессиональные мячи нужны уже в раннем возрасте. Если вы любите футбол и болеете за «Шахтер», напишите историю о своей команде, снимите видео и пришлите их мне. 33 лучшие команды получат 15 комплектов формы и 10 мячей. Играйте в футбол!

Условия проекта

Заявки на участие принимаются с 21 марта по 24 июня включительно. Они обязательно должны содержать:

- историю о команде в текстовом формате;

- видеоролик о команде длительностью до 1 минуты;

- фотографии команды (не более 5).

33 лучших команды получат в подарок форму и мячи. Информация о победителях будет опубликована на shakhtar.com.

Оставить заявку можно на страничке darijo.shakhtar.com.