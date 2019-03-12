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Бекхэма разыграли, презентовав его уродливую статую (видео)

19:51, 12 марта 2019
Футбол
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Дэвид Бекхэм на фоне настоящей статуи возле стадиона &quot;Лос-Анджелес Гэлакси&quot; / REUTERS

За несколько дней до этого англичанина пригласили посмотреть результат работы скульптора – однако на деле это оказался розыгрыш от Джеймса Кордена, ведущего Late Late Show, которое выходит на канале CBS.

Как сообщал УНИАН, икона стиля Бекхэм сфотографировался с зеленым макияжем для обложки британского глянца.

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Теги: #Дэвид Бекхэм