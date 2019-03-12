Бекхэма разыграли, презентовав его уродливую статую (видео)

Легендарный английский футболист был ошарашен, увидев свою статую, которую собирались установить в Лос-Анджелесе.

Недавно американский футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" установил возле стадиона статую легендарного футболиста Дэвида Бекхэма.

За несколько дней до этого англичанина пригласили посмотреть результат работы скульптора – однако на деле это оказался розыгрыш от Джеймса Кордена, ведущего Late Late Show, которое выходит на канале CBS.

Как сообщал УНИАН, икона стиля Бекхэм сфотографировался с зеленым макияжем для обложки британского глянца.