Зенит после ошибок Ракицкого уступил Вильярреалу, Ренн обыграл Арсенал в Лиге Европы

Результаты восьми матчей четверга.

Состоялись восемь матчей 1/8 финала Лиги Европы. Французский "Ренн" обыграл дома лондонский "Арсенал" - 3:1. С таким же счетом, но уже на выезде испанский "Вильярреал" обыграл питерский "Зенит". Стоит отметить, что украинский новичок "Зенита" Ярослав Ракицкий виноват как минимум в двух пропущенных мячах своей команды.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" в Лондоне без шансов уступило "Челси" - 0:3.

Ответные встречи на этой стадии состоятся 14 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Челси - Динамо Киев - 3:0

Наполи - Зальцбург - 3:0

Валенсия - Краснодар - 2:1

Айнтрахт - Интер - 0:0

Динамо Загреб - Бенфика - 1:0

Севилья - Славия - 2:2

Ренн - Арсенал - 3:1

Зенит - Вильярреал - 1:3