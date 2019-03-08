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Зенит после ошибок Ракицкого уступил Вильярреалу, Ренн обыграл Арсенал в Лиге Европы

00:19, 08 марта 2019
Футбол
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Ренн - Арсенал - 3:1 / REUTERS

Состоялись восемь матчей 1/8 финала Лиги Европы. Французский "Ренн" обыграл дома лондонский "Арсенал" - 3:1. С таким же счетом, но уже на выезде испанский "Вильярреал" обыграл питерский "Зенит". Стоит отметить, что украинский новичок "Зенита" Ярослав Ракицкий виноват как минимум в двух пропущенных мячах своей команды.  

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" в Лондоне без шансов уступило "Челси" - 0:3.

Ответные встречи на этой стадии состоятся 14 марта. 

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Челси - Динамо Киев - 3:0

Наполи - Зальцбург - 3:0

Валенсия - Краснодар - 2:1

Айнтрахт - Интер - 0:0

Динамо Загреб - Бенфика - 1:0

Севилья - Славия - 2:2

Ренн - Арсенал - 3:1

Зенит - Вильярреал - 1:3

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Теги: #матч Челси - Динамо