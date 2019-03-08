Зенит после ошибок Ракицкого уступил Вильярреалу, Ренн обыграл Арсенал в Лиге Европы
00:19, 08 марта 2019Футбол
164 0
Результаты восьми матчей четверга.
Ренн - Арсенал - 3:1 / REUTERS
Состоялись восемь матчей 1/8 финала Лиги Европы. Французский "Ренн" обыграл дома лондонский "Арсенал" - 3:1. С таким же счетом, но уже на выезде испанский "Вильярреал" обыграл питерский "Зенит". Стоит отметить, что украинский новичок "Зенита" Ярослав Ракицкий виноват как минимум в двух пропущенных мячах своей команды.
Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" в Лондоне без шансов уступило "Челси" - 0:3.
Ответные встречи на этой стадии состоятся 14 марта.
Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи
Челси - Динамо Киев - 3:0
Наполи - Зальцбург - 3:0
Валенсия - Краснодар - 2:1
Айнтрахт - Интер - 0:0
Динамо Загреб - Бенфика - 1:0
Севилья - Славия - 2:2
Ренн - Арсенал - 3:1
Зенит - Вильярреал - 1:3
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2018/19