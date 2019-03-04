Заря объявила о трансфере бразильского хавбека Матеуса

Бразилец стал очередным приобретением "Зари" зимой.

Луганская «Зари» сообщила о подписании бразильского полузащитника Матеуса Нортона.

22-летний игрок согласовал с клубом контракт на 2,5 года, информирует официальный сайт "Зари".

Матеус Нортон действует на позиции центрального хавбека. В Бразилии Нортон выступал за клубы «Аиморе» и «Флуминенсе».

Отметим, что ранее во время зимней паузы "Заря" усилилась Филиппом Будковским, Максимом Белым, Игорем Чайковским, Неманьей Ивановичем и Никитой Шевченко.

Как сообщал УНИАН, лучшим игроком 20-го тура УПЛ стал хавбек луганской команды Александр Караваев.