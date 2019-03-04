Заря объявила о трансфере бразильского хавбека Матеуса
15:00, 04 марта 2019Футбол
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Бразилец стал очередным приобретением "Зари" зимой.
ФК "Заря"
Луганская «Зари» сообщила о подписании бразильского полузащитника Матеуса Нортона.
22-летний игрок согласовал с клубом контракт на 2,5 года, информирует официальный сайт "Зари".
Матеус Нортон действует на позиции центрального хавбека. В Бразилии Нортон выступал за клубы «Аиморе» и «Флуминенсе».
Отметим, что ранее во время зимней паузы "Заря" усилилась Филиппом Будковским, Максимом Белым, Игорем Чайковским, Неманьей Ивановичем и Никитой Шевченко.
Как сообщал УНИАН, лучшим игроком 20-го тура УПЛ стал хавбек луганской команды Александр Караваев.
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