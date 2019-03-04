Лучшим игроком 20-го тура УПЛ стал футболист Зари Караваев

В матче с полтавской "Ворсклой" на счету Александра Караваева гол и результативная передача.

Полузащитник луганской «Зари» Александр Караваев признан лучшим игроком 20-го тура УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

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Напомним, что в рамках 20-го тура "Заря" обыграла дома полтавскую "Ворсклу" со счетом 3:0. Караваев провел на поле 90 минут, сделал голевую передачу и забил третий гол в игре.

На звание лучшего игрока тура также претендовали полузащитник «Шахтера» Марлос и защитник «Динамо» Томаш Кендзера.

Всего в этом сезоне Караваев провел 23 матча, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.