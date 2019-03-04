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Форвард Динамо Соль пройдет медобследование в Испании

09:43, 04 марта 2019
Футбол
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Фран Соль / facebook.com/fcdynamoua

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на программу «Профутбол».

В понедельник испанец вылетит в Барселону, где пройдет полное медобследование. Там ему поставят точный диагноз, а также подтвердят сроки восстановления.

Ранее сообщалось, что форвард пропустит около двух месяцев из-за травмы, полученной в матче против "Десны" (2:1).

Фран Соль перешел в "Динамо" в январе и успел провести за киевскую команду четыре официальные игры, в которых забил два гола.

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Теги: #Динамо Киев#Фран Соль