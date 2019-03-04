Форвард Динамо Соль пройдет медобследование в Испании

По предварительным оценкам нападающий из-за травмы пропустит два месяца.

Нападающий "Динамо" Фран Соль, получивший травму в матче 20-го тура чемпионата Украины с "Десной", пройдет медобследование в Испании.

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на программу «Профутбол».

В понедельник испанец вылетит в Барселону, где пройдет полное медобследование. Там ему поставят точный диагноз, а также подтвердят сроки восстановления.

Ранее сообщалось, что форвард пропустит около двух месяцев из-за травмы, полученной в матче против "Десны" (2:1).

Фран Соль перешел в "Динамо" в январе и успел провести за киевскую команду четыре официальные игры, в которых забил два гола.