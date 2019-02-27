УЕФА обвинил капитана Реала в умышленном получении желтой карточки

Дело Серхио Рамоса будет рассмотрено 28 февраля.

Инспектор УЕФА по вопросам контроля, этики и дисциплины завершил расследование дела в отношении капитана «Реала» Серхио Рамоса.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Серхио Рамос получил желтую карточку на последних минутах поединка против «Аякса» (2:1), из-за которой пропустит ответный матч в Мадриде.

По итогам предварительного разбирательства УЕФА обвинил испанца в умышленном получении предупреждения, открыв производство по статье 15. Дело будет рассмотрено 28 февраля.

В случае признания Рамоса виновным защитник пропустит не только ответный матч «Реал» – «Аякс», который пройдет 5 марта, но и минимум еще один поединок Лиги чемпионов. Подобное наказание, правда, в Лиге Европы, недавно получил хавбек «Валенсии» Жоффрей Кондогбия.