Голкипер Челси отказался покидать поле по требованию главного тренера в финале Кубка лиги (видео)

В результате "Челси" уступил в серии пенальти "Манчестер Сити".

Курьезный случай произошел в конце финального матча Кубка английской лиги между "Челси" и "Манчестер Сити", который проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Основное время игры закончилось вничью 0:0, не было забитых мячей и в овертайме, и все шло к серии послематчевых пенальти. За пару минут до окончания дополнительного времени главный тренер "Челси" Маурицио Сарри решил заменить голкипера команды - испанца Кепу Аррисабалагу. 24-летний вратарь отказался покинуть поле, махнув рукой.

This is unbelievable! 🙀🙀



⛔ Kepa refuses to be substituted



😡 Sarri loses his cool, throws a bottle and storms off down the tunnel!



Have you ever seen anything like this in a cup final before?!? 😲😲 pic.twitter.com/uypwckJvhH — Soccer AM (@SoccerAM) February 24, 2019

Сарри был взбешён поведением голкипера. Итальянец швырнул на землю бутылку с водой и на какое-то время покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся.

Все внимание публики во время серии 11-метровых было приковано к молодому вратарю "Челси". Он отразил один удар из пяти, однако этого не хватило "Челси" для победы - "Сити" победил в серии со счетом 4:3.

Стоит отметить, что весь матч в составе победителей провел на поле украинский защитник Александр Зинченко. Также он является единственным игроком "Ман Сити", который провел все матчи Кубка лиги в нынешнем сезоне без замен.

Напомним, лондонский "Челси" стал соперником киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы.