Соперником Динамо в 1/8 финала Лиги Европы будет лондонский Челси

Первый матч киевляне проведут в Лондоне, ответный и решающий - в Киеве.

В штаб-квартире Союха европейских футбольных ассоциаций в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Соперником киевского Динамо на этом этапе соревнований стал лондонский Челси, сообщает официальный сайт УЕФА.

Первый матч пройдет в Лондоне, ответный и решающий - в Киеве.

Динамо на этот раз получило отдельную жеребьевку, так как не могло встречаться с российскими клубами - Зенитом и Краснодаром. А сама процедура подразумевала "слепую" жеребьевку, где каждый мог встретиться с каждым.

Как сообщал УНИАН, игру 1/8 финала второго по значимости еврокубка запланированы на 7 и 14 марта.

Финальный матч турнира состоится в мае в Баку (Азербайджан).