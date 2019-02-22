Соперником Динамо в 1/8 финала Лиги Европы будет лондонский Челси
14:14, 22 февраля 2019Футбол
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Первый матч киевляне проведут в Лондоне, ответный и решающий - в Киеве.
Жребий определил следующего соперника Динамо в Лиге Европы / uefa.com
В штаб-квартире Союха европейских футбольных ассоциаций в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
Соперником киевского Динамо на этом этапе соревнований стал лондонский Челси, сообщает официальный сайт УЕФА.
Первый матч пройдет в Лондоне, ответный и решающий - в Киеве.
Динамо на этот раз получило отдельную жеребьевку, так как не могло встречаться с российскими клубами - Зенитом и Краснодаром. А сама процедура подразумевала "слепую" жеребьевку, где каждый мог встретиться с каждым.
Как сообщал УНИАН, игру 1/8 финала второго по значимости еврокубка запланированы на 7 и 14 марта.
Финальный матч турнира состоится в мае в Баку (Азербайджан).
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