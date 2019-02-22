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Соперником Динамо в 1/8 финала Лиги Европы будет лондонский Челси

14:14, 22 февраля 2019
Футбол
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Жребий определил следующего соперника Динамо в Лиге Европы / uefa.com

Соперником киевского Динамо на этом этапе соревнований стал лондонский Челси, сообщает официальный сайт УЕФА.

Первый матч пройдет в Лондоне, ответный и решающий - в Киеве.

Динамо на этот раз получило отдельную жеребьевку, так как не могло встречаться с российскими клубами - Зенитом и Краснодаром. А сама процедура подразумевала "слепую" жеребьевку, где каждый мог встретиться с каждым. 

Как сообщал УНИАН, игру 1/8 финала второго по значимости еврокубка запланированы на 7 и 14 марта.

Финальный матч турнира состоится в мае в Баку (Азербайджан).

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Теги: #Лига Европы#жеребьевка#Динамо Киев