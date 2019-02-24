Десна на выезде обыграла Арсенал-Киев в 19-м туре Премьер-лиги
16:09, 24 февраля 2019Футбол
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Два гола в составе команды из Чернигова забил Денис Фаворов.
"Арсенал" - "Десна" / facebook.com
В Киеве на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского состоялся поединок 19-го тура УПЛ "Арсенал-Киев" - "Десна" (Чернигов). Гости обыграли столичный клуб со счетом 2:0.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Уже на 40-й секунде игры Денис Фаворов вывел «Десну» вперед, эффектно пробив слету с линии штрафной. На счету Фаворова - и второй гол в матче. На 90-й минуте он реализовал пенальти.
"Десна" набрала 27 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице. У "канониров" по-прежнему 8 очков и последнее место.
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