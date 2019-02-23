Экс-защитник Александрии и игрок Шахтера Бондаренко: Александрия сильна коллективом

Игрок пропускает матч против своей бывшей команды из-за перебора желтых карточек.

Ожиданиями от центрального матча 19-го тура УПЛ «Шахтер» – «Александрия» поделился защитник «горняков» Валерий Бондаренко

– Осеннюю часть сезона ты завершал в составе «Александрии», весеннюю начинаешь в расположении «Шахтера». Хотелось бы сыграть с бывшим клубом? Ощущения двоякие: из-за перебора желтых карточек?

- К сожалению, пропускаю этот матч. Очень хотел сыграть с командой, где провел два года, но придется смотреть поединок на трибуне. Переживать буду за «горняков», потому что сейчас я футболист «Шахтера». Однако желаю «Александрии» в дальнейшем добиться поставленных задач в текущем сезоне, - отметил игрок в интервью официальному сайту ФК Шахтер.

– Каковы сильные стороны соперника?

– «Александрия» сильна коллективом, очень организованна в обороне, ребята бьются друг за друга на поле. В составе есть хороший форвард Артем Ситало, который выигрывает много борьбы, забивает важные мячи. В центре Андрей Запорожан и Банада слаженно действуют, давно выступают вместе. Также стоит опасаться быстрых фланговых хавбеков.

– За счет чего подопечным Владимира Шарана удалось войти в тройку претендентов на медали?

– Думаю, за счет сплоченности команды. Парни выкладываются на поле, стараются выполнять все требования главного тренера, что и приносит результат.

– «Шахтер» уже провел два официальных поединка, «Александрия» только сегодня возвращается со сборов. На чьей стороне преимущество?

– Если говорить о физических кондициях, то я знаю, насколько хорошо Владимир Шаран готовит футболистов на сборах. Считаю, «Александрия» будет в прекрасной форме. В психологическом плане «Шахтер» будет чувствовать себя намного увереннее, потому что провел два официальных матча, плюс мы играем на домашнем стадионе, а это важный фактор.

Как сообщал УНИАН, матч Шахтер - Александрия состоится в понедельник, 25 февраля. Начало игры - в 19.00.