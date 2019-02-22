Главный тренер Динамо Хацкевич про жеребьевку ЛЕ: до начала игры шансы всегда 50 на 50

Белорусский специалист спокойно отнесся к выбору соперника для своей команды.

Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал итоги жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги Европы сразу после ее завершения.

- Фавориты существуют только на бумаге, а в футбол играют живые люди. До начала игры шансы на успех у соперников всегда 50 на 50, - приводит слова специалиста официальный сайт столичного клуба. - Сейчас скажу вам только, что форма у «Челси» синяя. До встречи с лондонцами мы проведем еще два матча чемпионата УПЛ, так что пока говорить об этом немного рано. Пока мы только знаем имя соперника.

Читайте такжеСоперником Динамо в 1/8 финала Лиги Европы будет лондонский Челси

Также специалист добавил:

- Хочу выразить огромную благодарность тем болельщикам, которые пришли вчера в десять часов вечера и морозную погоду нас поддержать. Как ребята говорили после финального свистка, некоторые из них впервые играли при таком количестве зрителей. Безусловно, эта поддержка была нам очень нужна. Рад, что мы своей игрой и результатом отблагодарили наших болельщиков, пришедших на матч.

Как сообщал УНИАН, накануне "Динамо обыграло греческий "Олимпиакос" (1:0) и вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Сегодя стал известен соперник команды в следующем раунде соревнований - лондонский Челси.