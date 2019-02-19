«Шахтер» подписал контракт с бразильским полузащитником Маркосом Антонио

Футболист прибыл в расположение команды после участия в чемпионате Южной Америки и тренируется в общей группе.

Шахтер объявил о подписании контракта 18-летним полузащитником Маркосом Антонио.

Соответствующая новость появилась на официальном сайте Горняков.

Маркос Антонио родился 13 июня 2000 года в Посойнсе (Бразилия). Уроженец штата Баия и воспитанник «Атлетико Паранаэнсе».

С лета 2018 года игрок «Эшторила» из Второй лиги Португалии. Некоторое время провел в молодежном составе, а в основе дебютировал 30 сентября в кубковом матче с ФК «Васко да Гама» (1:0). 8 октября впервые вышел в чемпионате в старте против «Академики» (7:2) и отметился голевой передачей. Всего за «Эшторил» – 6 поединков.

В 2017 году Маркос Антонио со сборной Бразилии U17 выиграл чемпионат Южной Америки, забив 1 мяч. Летом того же года «селесао» стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Индии (7 матчей, 1 гол). Зимой 2019-го вместе с вингером «Шахтера» Маркиньосом Сиприано выступал в составе U20 на чемпионате континента в Чили и оказался единственным бразильцем в символической сборной турнира по оценке CONMEBOL.

18-летний Маркос Антонио действует в центре полузащиты. Динамичный футболист, умело использующий свободное пространство. Обеспечивает переход из обороны в атаку, быстро оценивает варианты и доставляет мяч партнерам на необходимую дистанцию. Также провел несколько матчей на позиции правого защитника.