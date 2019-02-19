Лига чемпионов, Лион - Барселона: анонс, прогноз, составы, где смотреть

Во Франции пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня ві Лионе (Франция) пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Лион примет испанскую Барселону.

Это будет первая игра на данной стадии соревнований между двумя командами. Ответный матч состоится в Барселоне, на арене Камп Ноу, 13 марта, сообщает официальный сайт УЕФА.

В шести прошлых встречах с каталонцами "Лион" не одержал ни одной победы. Зато, в четырех матчах с "Лионом" три мяча в ворота французов забил Лионель Месси.

На групповой стадии Лиги чемпионов Лион занял второе место в квартете с Манчестер Сити, Шахтером и Хоффенхаймом. Лион выиграл 1 матч при 5 ничьих - 8 очков. В последнем туре команде нельзя было проигрывать в гостях донецкому Шахтеру и игра в Киеве, на НСК Олимпийский, завершилась вничью - 1:1.

В свою очередь, Барселона заняла 1-е место в группе с английским Тоттенхэм Хотспур, итальянским Интернационале (Милан) и нидерландским ПСВ из Эйндховена. Команда в 6 матчах одержала 4 победы при 2 ничьих - 14 очков.

На котировках букмекерских контор гости являются фаворитами с большим преимуществом. Если на победу Лиона можно поставить с коэффициентом 4.83 к 1, то на ничью - 3.91 к 1, а на успех испанцев - 1.74 к 1.

Накануне УЕФА обнародовал предварительные составы команд:

"Лион": Лопеш; Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди; Тусар, Ндомбеле; Траоре, Депай, Ауар; Дембеле

Не сыграют: Фекир (дисквалификация), Гуйри (крестообразные связки)

Под вопросом: Денайер (бедро), Ндомбеле (голеностоп)

"Барселона": тер Стеген; Семеду, Пике, Лангле, Альба; Ракитич, Бускетс, Видаль; Дембеле, Месси, Суарес

Не сыграют: Рафинья (колено), Силлессен (икроножная мышца), Артур (задняя мышца бедра), Вермален (икроножная мышца).

В Украине матч покажет телеканал Футбол 2. Начало игры - в 22.00.