Динамо на последней минуте вырвало ничью в игре с Олимпиакосом в 1ЛЕ

Поединок в Пирее завершился со счетом 2:2.

В Пирее (Греция) состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" встречалось на выезде с греческим "Олимпиакосом". Игра закончилась вничью - 2:2.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Cчет был открыт уже на 9-й минуте. Ахмед Хассан оказался в нужном месте, воспользовавшись передачей капитана хозяев Константиноса Фортуниса, и пробил в дальний угол ворот Дениса Бойко.

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Виталий Буяльский восстановил равновесие спустя 18 минут после активных действий на правом фланге польского легионера "Динамо" Томаша Кендзеры.

На 40-й минуте Жил Диаш дальним ударом в угол снова вывел греков вперед.

Во втором тайме обе команды не использовали ряд голевых моментов. Однако точка была поставлена на 89-й минуте, когда массированная атака "Динамо" завершилась ударом Беньямина Вербича в дальний угол. 2:2.

В итоге - результативная ничья, и теперь в ответной встрече греки вынуждены будут играть на победу.

Ответный матч между командами состоится 21 февраля на стадионе "Олимпийский" в Киеве.