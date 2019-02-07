Ракицкий: не знаю, кто убрал меня из списков ФФУ, но рассчитываю на Шевченко

Украинский футболист дал первое большое интервью после скандального перехода в российский клуб.

Украинский игрок российского "Зенита" (Санкт-Петербург) Ярослав Ракицкий дал интервью телеканалу Россия 24, где рассказал о переезде и адаптации в России.

В частности, в беседе была затронута тема высмтупления футболиста за сборную Украины, сообщает Чемпионат.

- В политику я не лезу. Я спортсмен. Но я знал, на какой шаг я иду. Это все понимали. И я сам лично для себя должен был это понять. Я понял, принял решение. И я считаю, я сделал все правильно. Я не знаю, кто убрал меня из списков ФФУ. Но рассчитываю, что тут все-таки Шевченко решает, кого вызывать, а кого нет. А не какие-то руководители. Посмотрим, дождемся официальных списков для сборной. А вдруг я окажусь там? (улыбается).

Накануне стало известно, что из списка игроков сборной Украины, опубликованного на официальном сайте Федерации футбола Украины исчезла фамилия Ярослава Ракицкого.

Ближайшие официальные матчи национальной сборной Украины cостоятся в марте. В рамках отбора Евро-2020 22 марта украинцы сыграют с действующими чемпионаим Европы командой Португалии в Лиссабоне, а 25-го марта - с Люксембургом - также на выезде.