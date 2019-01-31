Заменить Неймара в ПСЖ в последний день трансферного окна может экс-игрок Шахтера

Парижане хотят выкупить у "Челси" бразильца Виллиана.

Руководство «ПСЖ» в последний день январского трансферного окна планирует оформить сделку по полузащитнику «Челси» бразильцу Виллиану.

Об этом сообщают источники Sky Sports.

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Daily Mail добавляет, что «ПСЖ» рассматривают покупку как возможность заменить травмированного Неймара, который вернется на поле только через 10 недель и не поможет "ПСЖ" в ближайших матчах плей-офф Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Виллиана в 50 миллионов евро.

Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. За это время во всех турнирах он забил за «Синих» 50 голов.

Отметим, что до 2013 года Виллиан на протяжении пяти с половиной лет выступал за донецкий "Шахтер".