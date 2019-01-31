Челси потерпел фиаско, проиграв с разницей в 4 мяча в АПЛ впервые с 1996 года

"Синие" без шансов проиграли на выезде "Борнмуту" - 0:4.

Лондонский "Челси" потерпел сокрушительное поражение в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги, проиграв "Борнмуту" на выезде со счетом 0:4.

Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Для лондонского клуба это всего второе поражение с разницей в четыре мяча в АПЛ и первое – с сентября 1996 года, когда "Синие" уступили со счетом 1:5 «Ливерпулю».

Всего «Челси» проиграл три последних гостевых матчах с общим счетом 0:7 – до этого были поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в Кубке лиги и от «Арсенала» (0:2) в чемпионате Англии.