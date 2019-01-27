Ракицкий отправился в Доху для подписания контракта с Зенитом - СМИ

Питерцам удалось снизить сумму трансфера с 14 миллионов евро до 10, при этом в соглашении будут прописаны бонусы в размере 2 миллионов евро.

Защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий отправился из Киева в Доху, где подпишет контракт с Зенитом.

Именно в Катаре российская команда проводит подготовку ко второй части сезона, сообщает SportArena.

Питерцам удалось снизить сумму трансфера с 14 миллионов евро до 10, при этом в соглашении будут прописаны бонусы в размере 2 миллионов евро.

О переходе 29-летнего футболиста будет объявлено в ближайшее время, его зарплата в российском клубе составит 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что переход центрбека в Зенит лоббирует Анатолий Тимощук, который работает в питерском клубе.

Защитник хочет уйти из Шахтера из-за непростых отношений с Паулу Фонсекой и болельщиками.

Ракицкий отправился вместе с Шахтером на сборы в Турцию, несмотря на интерес со стороны Зенита. Тем не менее, защитник не принимал участия в контрольных матчах команды.

Защитник выступает за Шахтер с 2009 года. В нынешнем сезоне на счету воспитанника оранжево-черных 16 матчей и 1 гол за клуб во всех турнирах.