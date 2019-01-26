Контрольный матч "Шахтер - Карабах" - можно будет бесплатно посмотреть на сайте горняков
09:00, 26 января 2019Футбол
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Игра начнется в 10.00 по киевскому времени.
Шахтер проведет контрольный матч с Карабахом / shakhtar.com
В субботу, 26 января, донецкий «Шахтер» проведет второй контрольный поединок на межсезонном сборе в Турции
Соперником «оранжево-черных» выступит чемпион Азербайджана «Карабах», сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Начало игры – в 10:00 по Киеву.
Официальный сайт клуба Shakhtar.com покажет матч в прямом эфире. Для этого нужно авторизоваться на сайте, после чего трансляция будет доступна по ссылке.
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