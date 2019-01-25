Шахтер показал всю изнанку организации сборов в межсезонье (видео)
17:16, 25 января 2019Футбол
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В видеосюжете горняков вся закулисная жизнь игроков и персонала ФК Шахтер на зимнем сборе в турецком Белеке.
Шахтер проводит межсезонные сборы в Турции / shakhtar.com
Футбольный клуб Шахтер (Донецк) презентовал видео о повседневной жизни команды в зимнее межсезонье.
Как живет, тренируется, чем питается и как проводит время команда в отельном комплексе Regnum Carya Golf & Spa Resort на сборах в Турции. Сюжет опубликован на официальном канале ФК «Шахтер» в YouTube.
"Такого вы еще не видели, абсолютный эксклюзив!" - говорится в аннотации к видео
Смотрите репортаж Дарьи Ракицкой из Белека
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