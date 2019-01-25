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Шахтер показал всю изнанку организации сборов в межсезонье (видео)

17:16, 25 января 2019
Футбол
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Шахтер проводит межсезонные сборы в Турции / shakhtar.com

Как живет, тренируется, чем питается и как проводит время команда в отельном комплексе Regnum Carya Golf & Spa Resort на сборах в Турции. Сюжет опубликован на  официальном канале ФК «Шахтер» в YouTube

"Такого вы еще не видели, абсолютный эксклюзив!" - говорится в аннотации к видео

Смотрите репортаж Дарьи Ракицкой из Белека

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Теги: #футбол#ФК Шахтер#зимнее межсезонье