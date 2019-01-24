Реал возглавил рейтинг европейских клубов по доходам за прошлый сезон
Мадридский Реал заработал больше других европейских клубов по версии аналитической компании Deloitte, которая представила свой отчет о доходах европейских футбольных клубов по итогам прошлого сезона.
Реал за сезон 2017/18 заработал рекордные 750,9 миллионов евро, сообщает SportArena.
На втором месте расположилась Барселона — 690,4 млн, а на третьем Манчестер Юнайтед — 666 млн, который опустился с первой строчки на третью.
Также в первую десятку клубов вошли Бавария, Манчестер Сити, ПСЖ, Ливерпуль, Челси, Тоттенхэм и Арсенал.
Интересно, что Реал возглавил данный рейтинг впервые с сезона 2014/2015.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1.Реал Мадрид - 750,9 млн евро
2.Барселона - 690,4 млн евро
3.Манчестер Юнайтед - 666 млн евро
4.Бавария - 629,2 млн евро
5.Манчестер Сити - 568,4 млн евро
6.ПСЖ - 541,7 млн евро
7.Ливерпуль - 513,7 млн евро
8Челси - 505,7 млн евро
9.Арсенал - 439,2 млн евро
10.Тоттенхэм - 428,3 млн евро
11.Ювентус - 394,2 млн евро
12.Боруссия Д - 317,2 млн евро
13.Атлетико - 304,4 млн евро
14.Интер - 280,8 млн евро
15.Рома - 250 млн евро
16.Шальке - 243,8 млн евро
17.Эвертон - 212,9 млн евро
18.Милан - 207,7 млн евро
19.Ньюкасл - 201,5 млн евро
20.Вест Хэм - 197,9 млн евро