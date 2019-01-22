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Бельгийский Стандард начал переговоры по трансферу с Хачериди

15:10, 22 января 2019
Футбол
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Хачериди может перейти в бельгийский Стандард в ближайшее время / facebook.com/footballhubua

По информации FootballHub греческий ПАОК намерен разорвать контракт с Хачериди.

Украинский легионер хочет компенсации зарплаты согласно срокам действия контракта, однако греки готовы выплатить лишь половину суммы.

В нынешнем сезоне 31-летний Хачериди сыграл за ПАОК лишь 10 матчей.

Ранее агент Хачериди говорил, что ПАОК не дает играть Хачериди, и в случае предложения по нему, готов его отпустить.

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Теги: #футбол#трансферы#ПАОК#Евгений Хачериди