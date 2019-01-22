Бельгийский Стандард начал переговоры по трансферу с Хачериди
15:10, 22 января 2019Футбол
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В нынешнем сезоне 31-летний украинец сыграл за греческий ПАОК лишь 10 матчей.
Хачериди может перейти в бельгийский Стандард в ближайшее время / facebook.com/footballhubua
Бельгийский "Стандард" из города Льеж начал переговоры с экс-защитником киевского "Динамо" Евгением Хачериди.
По информации FootballHub греческий ПАОК намерен разорвать контракт с Хачериди.
Украинский легионер хочет компенсации зарплаты согласно срокам действия контракта, однако греки готовы выплатить лишь половину суммы.
В нынешнем сезоне 31-летний Хачериди сыграл за ПАОК лишь 10 матчей.
Ранее агент Хачериди говорил, что ПАОК не дает играть Хачериди, и в случае предложения по нему, готов его отпустить.
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