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Шахтер провел первую тренировку после зимнего отпуска

17:14, 16 января 2019
Футбол
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Шахтер начал подготовку к весенней части сезона / shakhtar.com

Перед началом занятия главный тренер «оранжево-черных» Паулу Фонсека обратился к команде и озвучил план подготовки до отъезда на сборы, попутно призвав подопечных максимально фокусироваться на каждом этапе, сообщает официальный сайт горняков.

Напомним, у «горняков» состоится два учебно-тренировочных сбора в турецком Белеке.

Полуторачасовая сессия стартовала с продолжительной разминки. Затем футболисты поработали с мячами в игровых упражнениях, а в завершение прошел турнир на трети поля. Индивидуально под присмотром физиотерапевтов занимался Иван Ордец.

С завтрашнего дня «Шахтер» переключится на режим двухразовых тренировок.

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Теги: #Лига Европы#подготовка#ФК Шахтер