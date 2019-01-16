Шахтер провел первую тренировку после зимнего отпуска

16 января «Шахтер» провел первую сессию в 2019-м году.

На тренировочной базе Святошино прошло первое занятие игроков основной команды ФК "Шахтер" в новом 2019-м году.

Перед началом занятия главный тренер «оранжево-черных» Паулу Фонсека обратился к команде и озвучил план подготовки до отъезда на сборы, попутно призвав подопечных максимально фокусироваться на каждом этапе, сообщает официальный сайт горняков.

Напомним, у «горняков» состоится два учебно-тренировочных сбора в турецком Белеке.

Полуторачасовая сессия стартовала с продолжительной разминки. Затем футболисты поработали с мячами в игровых упражнениях, а в завершение прошел турнир на трети поля. Индивидуально под присмотром физиотерапевтов занимался Иван Ордец.

С завтрашнего дня «Шахтер» переключится на режим двухразовых тренировок.