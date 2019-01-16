Шахтер провел первую тренировку после зимнего отпуска
17:14, 16 января 2019Футбол
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16 января «Шахтер» провел первую сессию в 2019-м году.
Шахтер начал подготовку к весенней части сезона / shakhtar.com
На тренировочной базе Святошино прошло первое занятие игроков основной команды ФК "Шахтер" в новом 2019-м году.
Перед началом занятия главный тренер «оранжево-черных» Паулу Фонсека обратился к команде и озвучил план подготовки до отъезда на сборы, попутно призвав подопечных максимально фокусироваться на каждом этапе, сообщает официальный сайт горняков.
Напомним, у «горняков» состоится два учебно-тренировочных сбора в турецком Белеке.
Полуторачасовая сессия стартовала с продолжительной разминки. Затем футболисты поработали с мячами в игровых упражнениях, а в завершение прошел турнир на трети поля. Индивидуально под присмотром физиотерапевтов занимался Иван Ордец.
С завтрашнего дня «Шахтер» переключится на режим двухразовых тренировок.
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