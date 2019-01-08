Ливерпуль первым из грандов прекратил борьбу в Кубке Англии

"Красные" уступили в гостях "Вулверхэмптону".

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» уступил «Вулверхэмптону» со счётом 1:2 и вылетел из турнира. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На 38-й минуте матча счёт открыл Рауль Хименес, которому ассистировал Диогу Жота. В начале второй половины встречи равновесие восстановил нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги. Впрочем, всего через несколько минут «волков» вывел вперёд Рубен Невеш после паса Рубена Винагре. Этот гол оказался победным.

Жеребьёвка 1/16 финала состоится 28 января. Матчи этой стадии пройдут 16 февраля.

Напомним, что в чемпионате Англии «Ливерпуль» с 54 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» (29 очков) находится на девятом месте.