Реал потерпел шестое поражение в сезоне, Барселона в непростом матче победила Хетафе

Отставание "Королевского клуба" от лидера составляет уже 10 пунктов.

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» уступил «Реалу Сосьедад» со счётом 0:2. Матч состоялся в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Счёт был открыт уже на третьей минуте, отличился Виллиан Жозе, реализовавший 11-метровый. В середине второго тайма «Королевский клуб» остался в меньшинстве, когда за две жёлтые карточки был удалён Лукас Васкес. В концовке встречи второй гол в ворота "Реала" забил Рубен Пардо, которому ассистировал Виллиан Жозе.

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После матча «Реал» остался на пятом месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата с 30 очками.

В то же время "Барселона" одержала непростую победу над "Хетафе" на выезде - 2:1. Счёт на 20-й минуте матча открыл Лионель Месси, а затем Луис Суарес увеличил преимущество каталонского клуба. В концовке первого тайма разрыв в счёте сократил Хайме Мата. После матча «Барселона», набрав 40 очков, осталась на первом месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Барселона» дома сыграет с «Эйбаром», а «Реал» на выезде сыграет с «Бетисом». Оба матча состоятся 13 января.