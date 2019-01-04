Украинский форвард Селезнев очень близок к переходу в Малагу

Испанской "Малаге" и турецкому "Акхисару" остается уладить последние детали трансфера.

Украинский форвард Евгений Селезнев близок к переходу в испанскую "Малагу". Экс-нападающий "Шахтера" и "Днепра", который сейчас выступает в чемпионате Турции за "Акхисар", уже сегодня должен вылететь в Испанию для прохождения медобследования, сообщает Sport.ua.

По информации источника, "Малага" и "Акхисар" серьезно продвинулись в переговорах по трансферу Селезнева. Сторонам осталось уладить последние детали.

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Ожидается, что Евгений перейдет в "Малагу" на правах аренды, которая будет действовать до 30 июня этого года. "Малагу" сейчас возглавляет Хуан Рамон Муньис, который был помощником Хуанде Рамоса во время работы испанца в "Днепре". В составе "Малаги" играет форвард Густаво Бланко Лещук, права на которого принадлежат "Шахтеру".

На данный момент "Малага" играет в Сегунде - втором по силе дивизионе чемпионата Испании. Команда занимает третью строчку и имеет шансы на повышение в классе.

Напомним, ранее СМИ сообщали о заинтересованности украинцем Селезневым со стороны турецкого гранда - "Галатасарая".