Роналду и Месси подешевели на 20 миллионов евро каждый за год

Опубликована стоимость самых дорогих игроков мира по итогам года.

Криштиану Роналду и Лионель Месси подешевели на 20 миллионов евро каждый за 2018-й год.

Таблицу стоимости Топ-100 лучших игроков мира опубликовал Trasfermarkt.com.

Так, нападающий "Барселоны" Месси сейчас стоит 160 млн.евро против 180 млн. год назад, а игрок "Ювентуса" Роналду - 100, против 120 в декабре 2017-го.

Кроме того, игроки резко сдали позиции в списке самых дорогих футболистов мира. Месси находится гна 3-й позиции, а Роналду - и вовсе - на 16-й.

Самым дорогим игроком мира на данный момент является Киллиан Мбаппе - 200 млн. евро. Следом за ним идет одноклубник по французскому Пари-Сен-Жермен Неймар - 180 млн. евро. Кроме них и Месси в десятку также входят Мохаммед Саллах, Гарри Кейн, Антуан Гризманн, Кевин де Брюйне, Эдер Азар, Фелиппе Коутиньо и Рахим Стерлинг.

Среди украинских игроков или игроков, представляющих чемпионат Украины, в полном списке Топ-500 самых дорогих футболистов мира представлен только Андрей Ярмоленко из английского Вест Хэма - 15 миллионов евро.