Дубль Погба помог МЮ одержать вторую подряд победу при Сульшере

Манкунианцы провели первый домашний матч на "Олд Траффорд" с новым тренером.

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Хаддерсфилд». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Это был первый домашний матч "МЮ" на "Олд Траффорд" с новым тренером - Оле-Гуннаром Сульшером.

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В составе победителей дубль оформил французский полузащитник Поль Погба, а ещё один мяч на свой счёт записал сербский полузащитник Неманья Матич. За гостей голом отметился датский защитник Матиас Занка Йоргенсен. Таким образом, манкунианцы одержали вторую подряд победу в АПЛ после того, как команду возглавил Сульшер.

«Манчестер Юнайтед» (32 очка) располагается на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и отстает от "Арсенала", который идет пятым, на 5 очков.

Как сообщал УНИАН, "Манчестер Сити" потерпел второе подряд поражение в АПЛ.