Первый президент Украины Кравчук обратился к Порошенко с требованием разобраться с коррупцией в ФФУ

Первый президент Украины является футбольным болельщиком с 63-летним стажем и получил обращение от группы ветеранов футбола за подписью знаменитого экс-игрока киевского Динамо Владимира Мунтяна.

Первый президент Украины Леонид Кравчук провел встречу с нынешним президентом Петром Порошенко относительно ситуации с коррупцией в Федерации футбола Украины.

Поводом для встречи стало обращение к Кравчуку со стороны группы известных в прошлом футболистов во главе с экс-игроком киевского Динамо Владимиром Мунтяном, сообщил на пресс-конференции в Киеве Кравчук.

"К сожалению, сегодняшняя наша встреча не из приятных. На днях я имел возможность посетить президента Украины Петра Алексеевича Порошенко по поводу получения письма от ветеранов украинского футбола, об огромной коррупции в Федерации футбола Украины. К сожалению, и вы все знаете эту ситуацию, в деятельности ФФУ была раскрыта схема с коррупцией при постройке завода по производству полей с искусственным покрытием. Через Объединенные Арабские Эмираты была совершена финансовая махинация, которая дала возможность значительно обогатиться отдельным лицам из Федерации, во главе с президентом ФФУ господином Павелко. Я, исходя из своего опыта, подумал, что у Президента очень много дел и ему просто не докладывают эту информацию, она до него не доходит", - начал Кравчук.

"Однако, господин Порошенко дал мне понять, что он лично знаком с этой ситуацией. И не видит в ней ничего особенного. К сожалению, мне не удалось убедить президента в том, что эти факты являются недопустимыми и они создают представление об Украине как о коррумпированном государстве. Ведь эта ситуация уже приобрела международную огласку, но в Украине со стороны и по инициативе чиновников она всячески замалчивается. По моим данным, уголовное дело по этому факту уже завели Прокуратуры Швейцарии и Германии. Однако, еще раз подчеркиваю президента Украины Порошенко это нисколько не смущает", - добавил первый президент Украины.

Также Кравчук рассказал о собственном футбольном прошлом и настоящем, заявив, что никогда не был в стороне от футбола.

"Я болельщик с 63-летним стажем. Занят футбольными делами в течение всей своей жизни, сейчас вхожу в структуру ФК Динамо (Киев). Футбол является большой социальной составляющей нашей жизни. В свое время и мои последователи на посту Президента удержали футбол на большом уровне, и развивали его. При Леониде Даниловиче Кучме футбол был спасен от больших неприятностей, при Викторе Андреевиче Ющенко - вообще был расцвет, мы получили право на проведение Евро-2012, который стал огромным праздником не только европейского, но и мирового футбола", - отметил Кравчук.