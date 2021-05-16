Виктор Выхрист одержал свою седьмую победу на профессиональном ринге.

Украинский боксер Виктор Выхрист по прозвищу "Фауст" одержал очередную досрочную победу на профессиональном ринге.

28-летний украинец в первом раунде нокаутировал представителя Польши Яцека Пентека.

Супертяжеловес из города Светловодск Кировоградской области не оставил шансов 48-летнему польскому боксеру. Бой состоялся в немецком городе Кельн.

Эта победа стала седьмой для Выхриста на профи-ринге, 5 из которых завершились нокаутом. У Пентека тоже не было поражений до встречи с Виктором, но впервые он таки проиграл. До этого поединка у него было 11 побед, 9 из которых досрочно.

Виктор Выхрист в профи: главное

В январе 2020 года Выхрист решил отказаться от шансов поехать на Олимпиаду-2020 в составе сборной Украины и перешел в профессионалы.

Выхрист выступает на профессиональном ринге под псевдонимом "Фауст", что переводится с немецкого языка как "кулак".

За 7 боев в профи Выхрист имеет 7 побед, 5 из которых нокаутом.

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Автор: Артем Будрин