Усик не попал в топ-10 боксеров супертяжелого веса

Журнал The Ring обновил свой рейтинг в самой престижной весовой категории.

Украинский боксер Александр Усик не попал в рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса по версии авторитетного журнала The Ring.

Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте The Ring.

В тройку лучших супертяжей мира вошли три британских боксера, а возглавил рейтинг чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.

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Топ рейтинга

Чемпион рейтинга - Тайсон Фьюри (Великобритания)

1. Энтони Джошуа (Великобритания)

2. Диллиан Уайт (Великобритания)

3. Деонтей Уайлдер (США)

4. Луис Ортис (Куба)

5. Энди Руис (США)

6. Александр Поветкин (Россия)

7. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

8. Майкл Хантер (США)

9. Оскар Ривас (Колумбия)

10. Кубрат Пулев (Болгария)

Напомним, в супертяжелом весе Усик провел пока только один бой. В октябре прошлого года украинец победил Чазза Уизерспуна.

В следующем поединке украинец должен встретиться с Дереком Чисорой. Бой состоится ориентировочно в октябре.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Усик перенес операцию во время карантина.

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