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"Появилась травма": Усик перенес операцию во время карантина

14:30, 28 июля 2020
Бокс
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Усик уже восстановился после операции / фото instagram.com/usykaa

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Спортсмен раскрыл подробности в интервью своему YouTube-каналу USYK17.

"Во время карантина мы не останавливались и продолжали тренироваться. Произошло так, что появилась небольшая травма руки и прошла вынужденная операция. Мы ее сделали. Получается, что карантин нам был на руку. 

Я сделал небольшое вмешательство в руку, мы все сделали. Буквально на четвертый день после операции я уже был в зале. Это была операция на локте", - рассказал Усик.

Напомним, в следующем бою Усик должен встретиться с британцем Дереком Чисорой.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик решил изменить подход к своим критикам.

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