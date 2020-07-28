"Появилась травма": Усик перенес операцию во время карантина

Украинский боксер был вынужден обратиться к хирургам, но быстро восстановился и вернулся к тренировкам.

Боксер супертяжелого веса Александр Усик сообщил, что во время карантина получил травму и перенес операцию на руке.

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Спортсмен раскрыл подробности в интервью своему YouTube-каналу USYK17.

"Во время карантина мы не останавливались и продолжали тренироваться. Произошло так, что появилась небольшая травма руки и прошла вынужденная операция. Мы ее сделали. Получается, что карантин нам был на руку.

Я сделал небольшое вмешательство в руку, мы все сделали. Буквально на четвертый день после операции я уже был в зале. Это была операция на локте", - рассказал Усик.

Напомним, в следующем бою Усик должен встретиться с британцем Дереком Чисорой.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик решил изменить подход к своим критикам.

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