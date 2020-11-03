Джеймс Али Башир не верит в шансы Усика против чемпионов с его нынешним стилем ведения боя.

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир прокомментировал выступление украинского боксера в бою против британца Дерека Чисоры.

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Специалиста цитирует XSPORT со ссылкой на BWTM SPORTS.

"Он не выглядел самим собой. Те вещи, над которыми мы с ним работали в тренировочных лагерях, ушли. Он отошел от тех вещей. И он страдал в ринге. Да, он не потерпел поражение еще, но он выбрал путь принимать на себя больше ударов. Больше, чем когда-либо ранее. Я отметил это в предыдущем поединке, а этот бой был очень близким, очень.

Многие люди говорили, что он бегал от Чисоры. Он не был ловким, расчетливым, а просто бегал, вместо того, чтобы действительно боксировать", - сказал Башир.

Тренер считает, что в такой манере Усик не сможет отобрать титулы у чемпионов мира Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри:

"Я могу сказать одну вещь - он не в состоянии боксировать против Джошуа и Фьюри в этом стиле".

Усик - Чисора: итоги боя

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Автор: Данил Слесь