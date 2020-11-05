Британский боксер считает, что Усик перешел в дивизион, где у него не будет перспективы.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора после своего поражения от Александра Усика оценил перспективы украинца в противостоянии с главными звездами дивизиона - Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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Чисору цитирует fightnews.info.

"Джошуа и Фьюри Усику не по зубам. "Эй Джей" его съест и Тайсон тоже. У него нет мощи. Усик много бегает. Как он подберется к двухметровому парню с хорошими боксерскими навыками? Он не сможет. Они его съедят.

Его боксерский стиль не создан для супертяжелого веса. Поэтому большинство крузеров не могут перейти сюда. Усику будет тяжело", - сказал британец.

Боксер отметил, что Усик не владеет сильным ударом, чтобы противостоять топ-соперникам:

"Его силовые удары были неточными, поскольку я от них уклонялся. Кажется, он задел меня одним хорошим силовым ударом в седьмом раунде, но я продолжал уклоняться. Если честно, у Усика нет никакой мощи".

Усик - Чисора: итоги боя

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Автор: Данил Слесь