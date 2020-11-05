Британский супертяжеловес Дерек Чисора после своего поражения от Александра Усика оценил перспективы украинца в противостоянии с главными звездами дивизиона - Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
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Чисору цитирует fightnews.info.
"Джошуа и Фьюри Усику не по зубам. "Эй Джей" его съест и Тайсон тоже. У него нет мощи. Усик много бегает. Как он подберется к двухметровому парню с хорошими боксерскими навыками? Он не сможет. Они его съедят.
Его боксерский стиль не создан для супертяжелого веса. Поэтому большинство крузеров не могут перейти сюда. Усику будет тяжело", - сказал британец.
Боксер отметил, что Усик не владеет сильным ударом, чтобы противостоять топ-соперникам:
"Его силовые удары были неточными, поскольку я от них уклонялся. Кажется, он задел меня одним хорошим силовым ударом в седьмом раунде, но я продолжал уклоняться. Если честно, у Усика нет никакой мощи".
Усик - Чисора: итоги боя
- Усик победил Чисору на "Уэмбли" в Лондоне единогласным решением судей - 117-112, 115-113, 115-113.
- Усик официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
- Усик после победы над Чисорой обратился к Джошуа.
- Для Усика это был второй бой в супертяжелом весе и 18-й на профи-ринге. Во всех предыдущих боях украинец также побеждал.
- Один из экспертов высказал аналогичное мнение о том, что Усик пока не готов к бою с Джошуа.
- Сети сравнили бой Усика против Чисоры с противостоянием матадора и быка.
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