Промоутер Ломаченко хочет подписать контракт с Усиком.

Глава известной промоутерской компании "Top Rank" Боб Арум заявил, что хотел бы подписать контракт с Александром Усиком.

По словам Арума это произойдет, если украинец действительно решит покинуть K2 Promotions, сообщает Betway Insider.

"Мы были бы счастливы подписать его. Я подружился с ним, он очень веселый, очаровательный парень. Я достаточно хорошо его знаю из-за ситуации с Ломаченко. Top Rank с удовольствием станет его промоутером, если не будет никаких препятствий. Усик – чудесный боксер и спортсмен, но кроме того, он еще и замечательный, очень умный и веселый человек. Усик не выходил на нас, но у него тот же менеджер, что и у Ломаченко – Эгис Климас. Эгис бы связался со мной, если бы у нас была возможность выйти на Усика. Поэтому от Эгиса зависит, свяжется ли он со мной – у нас прекрасные отношения", - заявил он.

Усик может покинуть K2 Promotions: что известно

Днями ранее Усик признался, что у него закончился контракт с промоутерской компанией K2 Promotions и он хочет уйти от них. Это произойдет, если стороны не достигнут договоренности в финансовом вопросе. Впрочем, вероятность дальнейшего сотрудничества с компанией братьев Кличко Усик окончательно не исключил.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Джошуа будет защищать титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. После этого ему необходимо провести защиту пояса WBO.

Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера, однако организовать поединок не удалось.

В 2021 году Джошуа и Фьюри хотели провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Однако Александр Усик планирует помешать этим планам, так как не хочет ждать возможности побороться за титул чемпиона мира. Украинец подчеркнул, что он "на очереди" на бой с Джошуа.

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Автор: Олег Давыгора