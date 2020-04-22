Сперва Джошуа, потом Фьюри: промоутер рассказал о планах Усика в супертяжелом весе

Украинский боксер не хочет предоставлять Тайсону Фьюри право первым встретиться с Энтони Джошуа.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о планах украинского боксера в супертяжелом весе.

Об этом Красюк сказал в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

"Если Усик победит Чисору и подтвердит свой статус обязательного претендента на пояс WBO, которым владеет Джошуа, то этот бой должен состояться. Но сейчас из-за пандемии мы не можем предсказать, когда этот бой может состояться", - сказал промоутер.

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"Скорее всего, мы будем настаивать, чтобы Джошуа сначала подрался с Усиком. А потом провести объединительный бой между Усиком и Фьюри", - отметил Красюк, улыбнувшись.

Он объяснил, почему команда Усика будет настаивать на том, чтобы Джошуа проводил обязательную защиту пояса WBO:

"Летом будет уже год, как Усик является обязательным претендентом. Усик хочет стать чемпионом, никто не может отнять у него право на это. Он зрелищный боксер, олимпийский чемпион, экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте. У него большой опыт и достаточно сил, чтобы претендовать на звание чемпиона мира. Мы будем стоять на своем".

"Если же Джошуа и Фьюри все же договорятся, то мы будем думать, как мы можем извлечь что-то из этого", - добавил Красюк.

Как сообщал УНИАН, бой Усик - Чисора был официально перенесен из-за коронавируса.