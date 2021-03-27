Иван Редкач и Реджис Прогрейс встретились по разные стороны стеклянной перегородки.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач встретился с американским соперником Реджисом Прогрейсом на пресс-конференции и дуэли взглядов.

При этом битва взглядов проходила в необычном формате.

Боксеры зашли в специальную стеклянную клетку с разных сторон и встретились посредине - прямо перед перегородкой. Таким образом, они оказались близко к друг другу, смогли снять маски, и при этом не были нарушены меры предосторожности.

Видео опубликовал YouTube-канал FightHype.com.

Отметим, что в эпоху пандемии коронавируса на дуэль взглядов боксеры, как правило, выходят в масках и даже становятся друг от друга на расстоянии нескольких метров, что значительно снижает зрелищность церемонии.

Редкач - Прогрейс: что нужно знать о бое

Поединок украинца и американца состоится 17 апреля в Атланте. Он пройдет в андеркарте боя Джейка Пола против Бена Аскрена.

Редкач провел на профи-ринге 29 боев, одержал 23 победы, 5 раз проиграл при одной ничьей. В своем предыдущем поединке 25 января 2020-го он проиграл Дэнни Гарсии. При этом украинец во время боя укусил соперника.

На счету Прогрейса 25 побед при одном поражении. Он владел поясами WBC и WBA, но потерял их в 2019 году в бою против Джоша Тэйлора.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь