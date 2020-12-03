Александр Усик прокомментировал поражение Василия Ломаченко Теофимо Лопесу.

Александр Усик высказал свое мнение о бое Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса, в котором украинец уступил американцу и проиграл три чемпионских пояса.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу USYK17.

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"Поражению Ломаченко есть ряд причин. Нужно принять это, выходить оттуда, идти дальше. Я верю в реванш с Лопесом, это интересно. С финансовой точки зрения раскрутить. Лопес думает, что там есть Хэйни, Гарсия, Дэвис, но это все тоже не так просто, они находятся в разных компаниях, сделать этот поединок с одним из них Лопесу будет сложно. Очень хотелось бы посмотреть реванш, думаю, он будет",- заявил боксер.

Также Усик назвал причину, почему бой не отменили из-за травмы плеча Ломаченко.

"Это характер. Это сумасшедший мужик со своими тараканами в голове. В этом и проявляется воинство, характер и все остальное. Несмотря на все проблемы. Можно сделать шаг назад, чтобы потом оттолкнуться и сделать вперед, но я сильно не углублялся в это. Не хочется это ворошить", - сказал Усик.

Боксер считает, что поддержка Лопеса от недоброжелателей Ломаченко - это лицемерие.

"Ломаченко - чемпион Европы по кадетам, чемпион мира по юниорам, чемпион Украины - стократный, двукратный олимпийский чемпион. Турниры, кубки - он прославляет страну, город. Чемпион чемпионов. Человек приносил эту крутость каждому, а тут проиграл и все. Люди говорили, что они за Лопеса - это лицемерие", - заявил боксер.

Ломаченко - Лопес: после боя

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Автор: Олег Давыгора