Украинский боксер вылетел из аэропорта Одессы.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко отправился в США на бой с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом.

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Об этом сообщил паблик lomus_official в Instagram.

На видео видно, как Ломаченко заходит в аэропорт Одессы. Также на странице опубликован снимок боксера.

"Василий Ломаченко с хорошим настроением отправился в США, где продолжит подготовку к бою с Теофимо Лопесом", - сказано в подписи к посту.

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Ломаченко - Лопес: перед боем

На кону в этом поединке будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

На профи-ринге Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. У Лопеса - 15 боев в 15 поединках.

Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа прошлого года, когда выиграл у Люка Кэмпбелла и добавил к двум поясам титул WBC. Лопес 14 декабря отобрал пояс IBF у Ричарда Комми.

Ранее Лопес был недоволен суммой своего гонорара, и бой оказался под угрозой срыва. В итоге, по данным СМИ, Ломаченко согласился отдать часть своего гонорара, чтобы американец вышел в ринг.

Изначально поединок Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но его пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Новая дата поединка - 17 октября.

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Автор: Данил Слесь