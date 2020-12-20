Известному промоутеру не понравились оправдания Василия Ломаченко.

Американский промоутер, глава компании DiBella Entertainment Лу Ди Белла раскритиковал экс-чемпиона мира Василия Ломаченко за интервью, в котором он заявил, что не считает себя проигравшим в бою с Теофимо Лопесом.

Об этом Ди Белла написал в Twitter.

"Это интервью тревожит. Лома не выиграл. Результат боя не должен был быть ничейным. Беспочвенные обвинения в подкупе никуда не годятся. Неумение достойно принять поражение шокирует. Нытье, как у маленького плаксы, звучит д*рьмово на любом языке", - написал Ди Белла.

This interview is disturbing:

Loma didn’t win.

The fight shouldn’t have been a draw.

Baseless allegations of bribery don’t fly.

Losing without sportsmanship blows.

Whining like a little crybaby sounds like shit in any language.#boxinghttps://t.co/tJLmSOtHsj — Lou DiBella (@loudibella) December 18, 2020

Фанаты согласились с промоутером.

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"Сложно поспорить", "Думал, у него больше класса. Людям нужно поучиться у Энтони Джошуа, который никого не обвинял после поражения от Руиса", "Это просто глупо. Он откровенно проиграл бой", "Его команда не должна была позволять ему давать такое интервью", "Он взял пример с Деонтея Вайлдера и Дональда Трампа", "Потерял уважение к Ломаченко", - комментируют болельщики.

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Автор: Антон Дударь