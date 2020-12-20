Американский промоутер, глава компании DiBella Entertainment Лу Ди Белла раскритиковал экс-чемпиона мира Василия Ломаченко за интервью, в котором он заявил, что не считает себя проигравшим в бою с Теофимо Лопесом.
Об этом Ди Белла написал в Twitter.
"Это интервью тревожит. Лома не выиграл. Результат боя не должен был быть ничейным. Беспочвенные обвинения в подкупе никуда не годятся. Неумение достойно принять поражение шокирует. Нытье, как у маленького плаксы, звучит д*рьмово на любом языке", - написал Ди Белла.
This interview is disturbing:— Lou DiBella (@loudibella) December 18, 2020
Loma didn’t win.
The fight shouldn’t have been a draw.
Baseless allegations of bribery don’t fly.
Losing without sportsmanship blows.
Whining like a little crybaby sounds like shit in any language.#boxinghttps://t.co/tJLmSOtHsj
Фанаты согласились с промоутером.
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"Сложно поспорить", "Думал, у него больше класса. Людям нужно поучиться у Энтони Джошуа, который никого не обвинял после поражения от Руиса", "Это просто глупо. Он откровенно проиграл бой", "Его команда не должна была позволять ему давать такое интервью", "Он взял пример с Деонтея Вайлдера и Дональда Трампа", "Потерял уважение к Ломаченко", - комментируют болельщики.
Ломаченко - Лопес: возможный реванш
- В ночь с 17 на 18 октября по Киеву Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Украинец потерял свои титулы WBC, WBO и WBA в легком весе, а Лопес, который сохранил пояс IBF и получил титулы украинца, стал единственным действующим абсолютным чемпионом мира в боксе.
- Сразу после боя украинец извинился за свое поражение и сказал, что готов провести реванш.
- Промоутер Боб Арум прокомментировал ситуацию с возможным реваншем.
- Тренер и отец Лопеса заявил, что Ломаченко не получит реванша.
- Александр Усик выразил свое мнение о том, состоится ли реванш Ломаченко и Лопеса.
- Ломаченко предложил Лопесу провести еще два боя.
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