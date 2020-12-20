Лу Ди Белла считает, что Ломаченко не смог достойно принять поражение / фото BoxingScene

Американский промоутер, глава компании DiBella Entertainment Лу Ди Белла раскритиковал экс-чемпиона мира Василия Ломаченко за интервью, в котором он заявил, что не считает себя проигравшим в бою с Теофимо Лопесом.

Об этом Ди Белла написал в Twitter.

"Это интервью тревожит. Лома не выиграл. Результат боя не должен был быть ничейным. Беспочвенные обвинения в подкупе никуда не годятся. Неумение достойно принять поражение шокирует. Нытье, как у маленького плаксы, звучит д*рьмово на любом языке", - написал Ди Белла.

Фанаты согласились с промоутером.

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"Сложно поспорить", "Думал, у него больше класса. Людям нужно поучиться у Энтони Джошуа, который никого не обвинял после поражения от Руиса", "Это просто глупо. Он откровенно проиграл бой", "Его команда не должна была позволять ему давать такое интервью", "Он взял пример с Деонтея Вайлдера и Дональда Трампа", "Потерял уважение к Ломаченко", - комментируют болельщики.

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Автор: Антон Дударь