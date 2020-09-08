Василий Ломаченко проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

Промоутерская компания Top Rank официально объявила дату и место проведения боя между чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

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Поединок состоится 17 октября на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе, сообщает Twitter Top Rank. Этот бой будет главным событием вечера бокса.

Накануне Ломаченко и Лопес подписали контракты на бой.

На кону в этом поединке будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ломаченко - Лопес: перед боем

Изначально поединок Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Ранее Лопес был недоволен суммой своего гонорара, и бой оказался под угрозой срыва. Позже сумма гонорара американца была увеличена, и Лопес согласился на бой.

На профи-ринге Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. У Лопеса - 15 побед в 15 поединках.

Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа прошлого года, когда выиграл у Люка Кэмпбелла и добавил к двум поясам титул WBC. Лопес 14 декабря отобрал пояс IBF у Ричарда Комми.

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Автор: Антон Дударь