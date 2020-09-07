Василий Ломаченко проведет свой следующий бой в октябре.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко и обладатель пояса IBF Теофимо Лопес подписали контракт на бой.

Об этом в Twitter сообщила промоутерская компания Top Rank, которая представляет интересы обоих боксеров.

"Контракты подписаны", - отметили в Top Rank, пообещав сообщить больше деталей о бое 8 сентября.

Читайте также"Чертова с*ка": американский боксер оскорбил Ломаченко и объяснил, почему украинец проиграет бой

Ломаченко - Лопес: перед боем

Изначально поединок Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Теперь ожидается, что бой пройдет 17 октября.

На кону в этом поединке будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ранее Лопес был недоволен суммой своего гонорара, и бой оказался под угрозой срыва. Позже сумма гонорара американца была увеличена, и Лопес согласился на бой.

На профи-ринге Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. У Лопеса - 15 побед в 15 поединках.

Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа прошлого года, когда выиграл у Люка Кэмпбелла и добавил к двум поясам титул WBC. Лопес 14 декабря отобрал пояс IBF у Ричарда Комми.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь