Теофимо Лопес владеет поясом IBF, которого не хватает Василию Ломаченко / фото boxingscene.com
Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко и обладатель пояса IBF Теофимо Лопес подписали контракт на бой.
Об этом в Twitter сообщила промоутерская компания Top Rank, которая представляет интересы обоих боксеров.
"Контракты подписаны", - отметили в Top Rank, пообещав сообщить больше деталей о бое 8 сентября.
фото twitter.com/trboxing
фото twitter.com/trboxing
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Ломаченко - Лопес: перед боем
- Изначально поединок Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Теперь ожидается, что бой пройдет 17 октября.
- На кону в этом поединке будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Ранее Лопес был недоволен суммой своего гонорара, и бой оказался под угрозой срыва. Позже сумма гонорара американца была увеличена, и Лопес согласился на бой.
- На профи-ринге Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. У Лопеса - 15 побед в 15 поединках.
- Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа прошлого года, когда выиграл у Люка Кэмпбелла и добавил к двум поясам титул WBC. Лопес 14 декабря отобрал пояс IBF у Ричарда Комми.
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