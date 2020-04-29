"Пожалел этого малыша": Кличко вспомнил, как три года назад проиграл Джошуа

Украинский экс-чемпион мира пошутил о поражении в последнем поединке в карьере.

Бывший чемпион мира Владимир Кличко в шутливой манере вспомнил о том, как ровно три года назад проиграл британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBА, IBF и IBO.

О своем поражении Кличко написал в Twitter.

"Три года назад я позволил Энтони Джошуа победить. Пожалел этого малыша. Я шучу. Великий чемпион, классический поединок. Мы оба очень выросли после этого боя. Спасибо фанатам, что поддерживаете нас обоих", - написал украинец, разместив также совместное фото с Джошуа.

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Напомним, в бою против Джошуа Кличко проиграл техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. По ходу боя украинец побывал в нокдауне в пятом раунде, а Джошуа - в шестом.

После боя против британца Кличко принял решение завершить карьеру.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что бои братьев Кличко вошли в рейтинг лучших в истории бокса.